الإمارات لا تزال تتمسك بحلمها حول صفقة “إف 35”

وأوضاف العتيبة خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن: “فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة، وستتم (الصفقة)” على حد قوله.



ووصف السفير الإمارات المراجعة الأميركية بأنها “شكلية”.



وتابع: “لا يزال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب”.



وفي آخر يوم لدونالد ترامب في السلطة، وقع الرئيس السابق اتفاقات لبيع ما يصل إلى 50 طائرة من طراز “إف 35″، و18 طائرة مسيرة مسلحة، ومعدات دفاعية أخرى للإمارات، في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.



وفي ديسمبر الماضي، رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة.