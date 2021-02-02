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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 18:26

الموانئ العراقية تكشف تفاصيل السطو على سفينة بميناء البصرة

الموانئ العراقية تكشف تفاصيل السطو على سفينة بميناء البصرة
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، دون الإشارة إلى الدولة التي قدمت منها الساحبة.

وقال الفرطوسي إن "الساحبة البحرية دخلت المياه الإقليمية العراقية بصورة مخالفة من دون علم السلطات البحرية المينائية العراقية أو السلطات البحرية العسكرية العراقية".

وأضاف: "الساحبة تعرضت إلى عملية سطو كونها لم تعلم قواتنا بتواجدها في هذا المكان"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية العراقية منتشرة في أغلب المياه الإقليمية".

وتابع المسؤول العراقي: "حذرنا أكثر من مرة بضرورة إبلاغ كل قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية بتواجدها لكي تتم حمايتها".

واعتبر الفرطوسي أن ما حدث هو "نتيجة المخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين"، مضيفا: "القوى البحرية كانت متواجدة قرب الساحبة عندما وصل نداء منها، وقامت بالتحري عن الحادث".

وقال إن ما حصل هو "أمر عرضي يحدث في أغلب دول العالم"، نافيا ما ذكرته وسائل إعلام بشأن تعرض الساحبة إلى عملية عسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في شركة الموانئ العراقية في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية إن "المسلحين سرقوا من السفينة مبالغ مالية وأجهزة حواسيب واتصالات قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وكان وزير النقل العراقي السابق وعضو لجنة الخدمات في البرلمان كاظم الحمامي أفاد، في وقت سابق، بأن سفينة إمداد تحمل اسم البارق تعرضت مساء الاثنين، لعملية سطو مسلح أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للبلاد وتحديدا في منطقة تابعة لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو، التي شهدت الشهر الماضي العثور على لغم بحري مثبت بإحدى ناقلات النفط.
مصدر : وكالات
رقم : 913917
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