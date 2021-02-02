تفاهم بين الاحتلال والمغرب على تسريع تنفيذ اتفاقيات العار

وقال أشكنازي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي ناصر بوريطة، حسب تعبيره.



وأضاف "اتفقنا على العمل معا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بيننا"، مشيرا إلى أنه "ناقشنا أيضا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".



وأعلن المغرب في 10 ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.



وقوبل الاتفاقيات برفض شعبي عربي واسلامي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من هذا الدول لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.