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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 20:23
البحرين:

زكية البربوري تستهل شهر فبراير بالإضراب المفتوح عن الطعام

زكية البربوري تستهل شهر فبراير بالإضراب المفتوح عن الطعام
وقالت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ على حسابها في انستغرام أن سوء الإدارة في سجن النساء “ تسبب في عدم إمكانية تغطية متطلبات السجينات، ومنها تأخير صرف الأدوية”.

وأوضحت الصائغ أن زكية البربوري اتخذت خطوة الإضراب “بسبب سوء المعاملة والتضييق المستمر”، مضيفة أن البربوري قضت نصف حكمها الظالم دون إطلاق سراحها ضمن الأحكام البديلة.

وتقضي البربوري وهي مهندسة كيميائية وناشطة اجتماعية حكما بالسجن 5 سنوات على خلفية سياسية. واعتقلت البربوري من منزلها فجرا في شهر يونيو 2018، وتعرضت للإختفاء القسري لما يزيد عن أسبوعين، خضعت خلالها للسجن الإنفرادي والتهديد والمعاملة الوحشية لإجبارها على الإدلاء بإعترافات تحت الإكراه. كما تم تهديدها باعتقال أفراد عائلتها إذا لم تستجيب للمحققين. وأسقطت السلطات الجنسية عن البربوري في العام 2019، وأعيدت لها الجنسية لاحقا مع استمرار اعتقالها تحت الحكم الجائر.
مصدر : وكالات
رقم : 913939
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