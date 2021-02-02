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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 20:27

ولايتي: استشهاد الفريق سليماني حرك ملايين الاحرار في العالم

ولايتي: استشهاد الفريق سليماني حرك ملايين الاحرار في العالم
وفي رسالته الى مراسم التعريف بجائزة "إيثار القائد سليماني" العالمية، قال علي اكبر ولايتي: ان الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني وقف كيانه وسار في سبيل رفع اسم الله والقيم الاسلامية وتعاليم اهل البيت عليهم السلام.
وأشار ولايتي الى استشهاد القائد سليماني من قبل أميركا، وقال: في هذه البرهة الحساسة من معركة الحق ضد الباطل وفي التاريخ المعاصر لإيران والعالم، برز شاهد آخر على قمة الايثار والتضحية، مؤكدا ان استشهاد القائد سليماني أدى الى حركة ملايين الاحرار المطالبين بالعدالة في العالم ليواجهوا ارهاب الدولة والارهاب بالوكالة وليقفوا امام مخططات الاعداء المشؤومة لإضعاف العالم الاسلامي.

وأكد ان القائد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه المضحين من أمثال القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد عماد مغنية، والشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، والمرحوم رمضان عبدالله، والشهيد السيد عباس الموسوي، والشهيد عبدالعلي مزاري، والشهيد احمد شاه مسعود والقائد والمجاهدين المدافعين عن المراقد المقدسة، قضوا اعمارهم لترويج القسم الاسلامية والانسانية السامية وصيانتها ومحاربة جبهة الاستكبار العالمي، وقد نالوا أجرهم بالشهادة مقابل عمر من النضال والجهاد في سبيل الاسلام واهل البيت عليهم السلام.
ولفت الى ان الاعداء والمستعمرين يستخدمون القوة الناعمة من اجل تحقيق مآربهم في العالم، وهناك افراد ثوريون واعون أجبروا بنضالهم وجهادهم ودفاعهم عن الحق وبتضحياتهم، القوى الاستكبارية وعلى رأسها أميركا والكيان الصهيوني على التقهقر في قراراتهم الاقليمية والدولية، ولا شك ان الثورة الاسلامية والمقاومة الاقليمية مليئة بأمثال التضحيات.
رقم : 913941
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