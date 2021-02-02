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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 21:10

صفوي: انتصار الثورة أوجد طاقة كبيرة في اوساط شعبنا وفي أجهزتنا المتخصصة

صفوي: انتصار الثورة أوجد طاقة كبيرة في اوساط شعبنا وفي أجهزتنا المتخصصة
واشار اللواء صفوي امام اجتماع مساعدي الشؤون التربوية لجامعات وكليات الطب ووزارة الصحة والتعليم الطبي بمناسبة ازاحة الستار عن المجلد الثاني من كتاب "مقدمة في ثقافة ودروس الدفاع المقدس" ، ً إلى الحدث الكبير لانتصار الثورة الإسلامية و قال ان الحدثين الكبيرين المتمثلين بانتضار الشعب الايراني في ثورته الاسلامية وفي الدفاع المقدس بقيادة الامام الخميني قدس سره خلقا طاقة كبيرة في اوساط الشعب الايراني والاجهزة المختصة للبلاد بحيث يمكننا ان نكون دولة مستقلة ورائدة ونموذجًا في العالم كله.

وأشاد اللواء صفوي بخدمات الكادر الطبي في مكافحة فيروس كورونا ، قائلا: "أقدر ملحمة الكادر الطبي خلال الحرب المفروضة ومن ثم خدمات الكادر الطبي اليوم في مكافحة كورونا الذي كان بحد ذاته ملحمة كبيرة . "

ولفت الى خدمات الكادر الطبي ابان الدفاع المقدس وقال ان الكادر الطبي سجل حضوره طيلة سنوات الدفاع المقدس في قطاع الصحة والعلاج والاغاثة ونقل الجرحى مشيرا الى مشاركة نحو مليوني ونصل المليون مواطن في الحرب المفروضة وكانت عملية نقل الجرحى من الخطوط الامامية للحرب الى داخل البلاد بحد ذاتها ملحمة كبيرة.

وأضاف: "لقد جمعنا هذه الملاحم في مجلدين من كتاب متخصص في ثقافة ودروس الدفاع المقدس" لافتا الى اننا نريد أن ننقل هذه المعرفة والخبرة والثقافة والقيم التي أنشأها الطاقم الطبي خلال سنوات الدفاع المقدس إلى الطلاب الأعزاء الذين لم يشهدوا تلك المرحلة او لا يتذكرون احداث سنوات الحرب.

وقال رئيس معهد البحوث العلمية والتربوية للدفاع المقدس بشان ضرورة ودواعي نقل ثقافة وتعليم الدفاع المقدس ان بلادنا الغالية إيران والثورة الإسلامية ومنطقتنا معرضة لمختلف التهديدات الطبيعة والبشرية بما في ذلك الزلازل والفيضانات وجائحة كورونا وكذلك اطماع الاعداء .

وأضاف: "للتعامل مع هذه التهديدات ، عند وقوعها لاسامح الله من الضروري لكادرنا الطبي اتخاذ الإجراءات ، يجب أن يكون لدى كادرنا الطبي وطلابنا ونظامنا الصحي وجامعاتنا نماذج والجهوزية والاستعداد ".
رقم : 913943
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