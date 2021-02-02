الوجه الآخر للإمارات...اضطهاد مستمر لعوائل معتقلي الرأي

ويعكس ذلك حلقة جديدة من مسلسل قمع وتعسف النظام الإماراتي بمعتقلي الرأي وعوائلهم على خلفية معارضتهم السلمية.



واشتكت زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش من رفض السلطات منح لقاح فيروس كورونا ابنتها بسبب سحب الهوية الوطنية منها.



وقالت إن السلطات سحبت الهوية الوطنية من ابنتها أثناء زيارة والدها ما منعها من الحصول على لقاح كورونا.



من جهته تساءل الناشط الإماراتي المعارض محمد بن صقر “هل يحضر هذا الضمير الإنساني التي يتغنى به محمد بن زايد ومحمد بن راشد عندما تغيب كاميرا الإعلام؟!”.



وذكر بن صقر أن “أسرة المعتقل عبدالسلام درويش تعاقب منذ 2012 في أبسط حقوق الإنسان من سحب الجنسية حتى الحرمان من تطعيم كورونا”.



وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية فإن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.



وثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة. من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.



سحبت الحكومة في الإمارات جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين.



وهناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم.



واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.



قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج: ” في إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية جهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزين أو المقيمين في الخارج”.



وأضاف “ينبغي للسلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.



تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة.



لا أساس قانوني واضح لتلك القيود، ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف.



وقال معارض يعيش في الخارج: “كلما حاولت الأسرة معرفة سبب حرمان الحكومة لها من الحصول على خدمة أو تعليق طلب مقدم إلى أجل غير مسمى، يُرَدّ عليها، شفهيا فقط، أن العائق هو على مستوى أمن الدولة”.



وأضاف أن مسؤولي أمن الدولة يستجوبون بانتظام أقارب جميع المعارضين الثمانية المقيمين في الإمارات ويراقبونهم ويهددونهم.



وذكر إن المسؤولين ضايقوا أقارب تلك العائلات وأصدقاءها ومعارفها لمجرد بقائهم على تواصل معها.



وذكرت مصادر أن الإمارات تستخدم سحب الجنسية كأداة لمعاقبة النشطاء ومنتقدي الحكومة. إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله تبعا لذلك.



في حالتين اثنتين، سحبت السلطات الإماراتية تعسفا جنسية 19 من أفراد عائلة اثنين من المعارضين، مما تركهم عديمي الجنسية وحرمهم من حقوقهم الأساسية.



مع أن القانون يفرض نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، لم تتمكن أي عائلة من الحصول على نسخة من المرسوم أو العثور عليه في الجريدة الرسمية، مما يمنعهم من الطعن في القرار.



قال قريب يعيش في الخارج: “تابع أقاربي تعليمهم وعملهم لفترة قصيرة (بعد أن سُحبت جنسيتنا)، لكن المتاعب بدأت لأنه لم يعد لديهم وثائق هوية صالحة. أثّر ذلك على كل جوانب حياتهم”.



“لم يتمكنوا من الحصول على منح جامعية أو شراء ممتلكات أو العمل بشكل قانوني. أصبحوا مثل ’البِدون‘ (المواطنون عديمو الجنسية في الدول الخليجية)”.



حُرِمت عائلات أربعة معارضين، في حالات منفصلة، أيضا من الحصول الحقوق والخدمات الأساسية.



وذلك رغم أن السلطات لم تسحب جنسيتهم، لأنهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم، وهي عملية تتطلب موافقة أمن الدولة. في الحالات الأربع.

