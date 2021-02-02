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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 21:27

الأمم المتحدة تخشى على الروهينغا بعد انقلاب ميانمار

الأمم المتحدة تخشى على الروهينغا بعد انقلاب ميانمار
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين إن "هناك حوالي 600 ألف من الروهينغا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفا هم فعليا حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية، كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية "لذلك فإننا نخشى أن تجعل الأحداث الوضع أسوأ بالنسبة لهم".

وتسببت حملة عسكرية بولاية راخين في ميانمار عام 2017 في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش، حيث لا يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي.

في غضون ذلك، يعتزم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا مناقشة الوضع في ميانمار في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء حسبما ذكر دبلوماسيون.

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مصدر : وكالات
رقم : 913947
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