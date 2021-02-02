الاتحاد الأوروبي يبلغ كوسوفو نيته قطع علاقاته بها إذا..

وكانت كيان الاحتلال وجمهورية كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة، قد أعلنت أمس الاثنين، العلاقات الدبلوماسية بينهما وذلك وفق اتفاق توسطت فيه اميركا يشمل تعهد كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس المحتلة.



وخلال حفل توقيع أقيم عبر منصة "زوم"، قال وزير خارجية كيان الاحتلال الاسرائيلي جابي أشكينازي إن العلاقات الجديدة "تاريخية" و"تعكس تغيرا في المنطقة حسب زعمه.



وشهدت الأشهر القليلة الماضية توقيع عدة دول عربية اتفاقات الخيانة مع كيان الاحتلال، جميعها تمت بوساطة أمريكية، حيث وقعت كل من الإمارات و البحرين منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.



ويعتبر هذا الاتفاق الأول بين الكيان الصهيوني والدول الخليجية، والثالث عربياً بعد مصر عام 1979 والأردن 1994، حيث لحق بهما كل من السودان والمغرب.