القوات التركية تقصف قرية صيدا وتخطف مدنيين بالحسكة





وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن "قرية صيدا نحو 55 كم شمال غرب مدينة الرقة تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة إضافة لجزء من الطريق الدولية (إم فور) المار من ناحية عين عيسى ما تسبب بأضرار مادية في الممتلكات والطريق وحالة من الذعر بين أصحاب السيارات والآليات الزراعية التي تسير عليه".



وفي سياق منفصل خطفت مجموعة مسلحة تابعة للقوات التركية مدنيين اثنين من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتم نقلهما إلى الأراضي التركية.



وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعة مسلحة مدعومة تركيا داهمت أحد المنازل في مدينة رأس العين وخطفت رجلا وابنه واقتادتهما بالقوة وسلمتهما إلى القوات التركية.



وبينت المصادر أن القوات التركية عمدت إلى نقل المخطوفين إلى داخل الأراضي التركية.



ويتعرض الأهالي في المناطق التي تنتشر فيها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها بريفي الحسكة والرقة الشماليين لعمليات خطف وسرقة ونهب طالت الكثير من القرى والبلدات ناهيك عن قطع الأشجار وسرقة المحاصيل وتهريبها.