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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 22:25

تقرير أممي: 20 ألف لاجىء "مفقودون" بسبب الحرب في تيغراي!

تقرير أممي: 20 ألف لاجىء "مفقودون" بسبب الحرب في تيغراي!
وأفادت رسالة صوتية يفترض أنها من الزعيم السابق لإقليم تيغراي الإثيوبي بأن الإقليم ملتزم "بمقاومة ممتدة" واتهم قوات الحكومة الاتحادية وحلفاءها بالاغتصاب والنهب.

وتعد الرسالة المنسوبة لزعيم الإقليم دبرصيون جبراميكائيل أول تصريحات عامة تصدر عنه منذ 11 نوفمبر، رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.

نُشر التسجيل الصوتي على صفحة الفيسبوك الخاصة بوسيلة إعلامية مرتبطة بالحزب الحاكم السابق في الإقليم - الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - الذي يقاتل الحكومة منذ الرابع من نوفمبر.

وجاء في التسجيل أن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة" وأشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وهو ما أشارت له كذلك تقارير للأمم المتحدة، وقال: "نحن منخرطون في مقاومة ممتدة".

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التسجيل أو تاريخه.

ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد أو رضوان حسين المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية والمكلفة بمتابعة الصراع في تيغراى على اتصالات ورسائل لطلب التعليق.
مصدر : وكالات
رقم : 913963
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