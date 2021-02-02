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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 22:41

هل ستجري الإمارات مناورات عسكرية مشتركة مع الكيان الإسرائيلي؟

هل ستجري الإمارات مناورات عسكرية مشتركة مع الكيان الإسرائيلي؟
ونقل موقع "واللا" الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن المؤسسة العسكرية لبلادهم تحاول إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب الإماراتي.

وأفاد بأن هذا الطرح أو العزم الإسرائيلي تم طرحه خلال زيارة قائد المنطقة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، إلى الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وجاءت الطرح الإسرائيلي على خلفية الحديث عن مدى ضرر إلغاء صفقة طائرات F35 مع الإمارات، والتي قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعادة النظر فيها.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.

وبهذه الخيانة ، تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق تطبيع مع الاحتلال، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ولاقى الاتفاق المخزي تنديدا فلسطينيا وعربيا واسعا من القيادة وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

ويسعى كيان الاحتلال بشكل حثيث إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، في وقت تراجع فيه الاهتمام العربي الرسمي بقضية العرب والمسلمين الأولى، وهي "القضية الفلسطينية".
مصدر : وكالات
رقم : 913965
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