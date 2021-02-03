ظريف: واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي

اسلاتم تايمز (إيران) - أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة هي التي تركت خطة العمل الشاملة المشتركة وانتهكتها.