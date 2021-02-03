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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 09:33

لليوم السابع.. حالات الشفاء تفوق الإصابات بكورونا في سوريا

لليوم السابع.. حالات الشفاء تفوق الإصابات بكورونا في سوريا
وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 14142 شفيت منها 7725 وتوفيت 929 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم أمس الثلاثاء ٢ شباط ٢٠٢١ بحسب وزارة الصحة كالتالي:

=الإصابات:
١٨ في دمشق
١٥ في اللاذقية
١٠ في ريف دمشق
٣ في القنيطرة

=الشفاء:
١٨ في دمشق
١٧ في حلب
١٠ في حمص
٨ في اللاذقية
٧ في طرطوس
٦ في ريف دمشق
٥ في حماة
٤ في السويداء
٤ في درعا
٢ في القنيطرة

الوفاة:
٢ في طرطوس
١ في دمشق
رقم : 914006
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