وزير إيراني: سنصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا بمجال الفضاء

وقال آذري جهرمي في كلمته ،أمس الثلاثاء خلال مراسم يوم التكنولوجيا الفضائية: ان ايران ستصبح في غضون عدة اعوام قادمة ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال الفضاء وان هذه الهدف ليس بعيدا عن التصور اطلاقا.



واضاف: لا تنظروا الى الاطلاقات غير الناجحة اذ اننا نعالج النواقص مع كل عملية اطلاق غير ناجحة وان كان الاطلاق ناجحا فاننا نكون قد حققنا تقدما.



وتابع وزير الاتصالات: اننا على ثقة بان النجاح قريب في ظل الخطط المرسومة وسيكون مستقبل البلاد في مجال الفضاء وضّاء جدا.



واوضح بان القمر الصناعي "طلوع" المصنع من قبل وزارة الدفاع جاهز للاطلاق وسيتم وضعه في المدار بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سيمرغ" قبل نهاية العام (الايراني -ينتهي في 20 مارس).



وقال آذري جهرمي: سنقطع طريقا مختصرا مع وزارة الدفاع لوضع القمر الصناعي في مدار 36 الف كم وتم في هذا الصدد ابرام عقد مع المنظمة الفضائية الايرانية حيث نامل قبل نهاية فترة الحكومة الحالية (يونيو القادم) اختبار هذا المشروع بصورة بحثية وتمهيدية.