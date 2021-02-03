الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 09:36

وزير إيراني: سنصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا بمجال الفضاء

وزير إيراني: سنصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا بمجال الفضاء
وقال آذري جهرمي في كلمته ،أمس الثلاثاء خلال مراسم يوم التكنولوجيا الفضائية: ان ايران ستصبح في غضون عدة اعوام قادمة ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال الفضاء وان هذه الهدف ليس بعيدا عن التصور اطلاقا.

واضاف: لا تنظروا الى الاطلاقات غير الناجحة اذ اننا نعالج النواقص مع كل عملية اطلاق غير ناجحة وان كان الاطلاق ناجحا فاننا نكون قد حققنا تقدما.

وتابع وزير الاتصالات: اننا على ثقة بان النجاح قريب في ظل الخطط المرسومة وسيكون مستقبل البلاد في مجال الفضاء وضّاء جدا.

واوضح بان القمر الصناعي "طلوع" المصنع من قبل وزارة الدفاع جاهز للاطلاق وسيتم وضعه في المدار بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سيمرغ" قبل نهاية العام (الايراني -ينتهي في 20 مارس).

وقال آذري جهرمي: سنقطع طريقا مختصرا مع وزارة الدفاع لوضع القمر الصناعي في مدار 36 الف كم وتم في هذا الصدد ابرام عقد مع المنظمة الفضائية الايرانية حيث نامل قبل نهاية فترة الحكومة الحالية (يونيو القادم) اختبار هذا المشروع بصورة بحثية وتمهيدية.
رقم : 914008
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
3 شباط 2021
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المراسلة معصومة فروزان
2 شباط 2021
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
2 شباط 2021
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
2 شباط 2021
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
2 شباط 2021
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
2 شباط 2021
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
1 شباط 2021
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
1 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة