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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 09:48

العميد حاتمي: العلاقات بين طهران ونيودلهي تحظى بأهمية خاصة

العميد حاتمي: العلاقات بين طهران ونيودلهي تحظى بأهمية خاصة
جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد حاتمي للصحفيين عند وصوله الى مدينة بنغلور الهندية يوم الثلاثاء، من اجل المشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول المطلة على المحيط الهندي.

واضاف وزير الدفاع الايراني : ان ايران والهند تتمتعان بمكانة هامة في المنطقة، وانطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية تجمع بين هذين البلدين علاقات مستقرة على مدى سنوات عديدة.

وتابع العميد حاتمي: ان قنوات الاتصال بين ايران والهند، نظرا للسواحل الممتدة التي تتمتع بها الاخيرة وايضا في ضوء موقع ايران الستراتيجي لاسيما اطلالتها على الخليج الفارسي ومضيق هرمز والتشاطؤ مع المحيط الهندي، تحظى باهمية خاصة.

واكد وزير الدفاع الايراني أن اتصال المحيط الهندي بممر الجنوب - الشمال والاتصال ببلدان آسيا الوسطى والقوقاز، من المجالات التي تتطلب منا البحث عن علاقات اوسع.

يذكر ان وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي سيلتقي خلال زيارته الحالية للهند نظيره الهندي واخرين من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذا البلد، فضلا عن القاء كلمة في اجتماع وزراء الدفاع للدول المطلة على المحيط الهندي.

كما سيشارك العميد حاتمي في مراسم افتتاح معرض الاجهزة الجوية بمدينة بنغلور الهندية.
رقم : 914011
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