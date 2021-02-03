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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 09:54

الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن برفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن برفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي
وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي ينسق بين واشنطن وطهران وكل الأطراف فيما يخص الاتفاق النووي، للتأكد من تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.

وبينما أكد ستانو أن للدبلوماسية دورا رئيسيا في مسار العودة للاتفاق النووي فإنه أشار إلى أن كل شيء في الاتفاق قابل للنقاش في اللجنة المشتركة.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وعودة إيران لالتزاماتها في هذا الاتفاق.

وشدد ستانو على أن الاتحاد كان واضحا في حث إيران على وقف الخطوات الأحادية فيما يخص تخصيب اليورانيوم، مضيفا أن هناك الكثير من الضغوط على طهران بسبب العقوبات الأميركية، مطالبا واشنطن برفع هذه العقوبات، لأن ذلك سيكون حافزا لطهران للعودة إلى الاتفاق، على حد قوله.

من جانبه، قال جوزيف سيرينسيوني عضو المجلس الاستشاري لوزير الخارجية الأميركي إن الدول الأوروبية تتفق على ضرورة استعادة الاتفاق النووي، معتبرا أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق والتزام إيران به يصبان في مصلحة الأمن القومي للبلدين، وهو الطريق الوحيد لرفع العقوبات عن طهران.

من جهته، اعتبر رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان أن طهران طرحت عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور في حل الأزمة الحالية، وذلك بوضع آلية تتضمن تخفيف واشنطن عقوباتها مقابل عودة طهران إلى التزاماتها بشكل متزامن.
مصدر : وكالات
رقم : 914013
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