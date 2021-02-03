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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 10:44
ظريف يبحث مع نظيره العراقي قضايا مشتركة
وكان وزير الخارجية العراقي قد وصل الى طهران صباح اليوم الاربعاء ومن المقرر ان يلتقي ايضا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.
وكان وزير الخارجية العراقي قد زار طهران قبل عدة اشهر ايضا واجرى محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
914031
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