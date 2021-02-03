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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 11:04

مستشار الأمن الأميركي يعلق على حصول تركيا على ‘‘إس-400‘‘

مستشار الأمن الأميركي يعلق على حصول تركيا على ‘‘إس-400‘‘
وأكد سوليفان خلال اتصال هاتفي مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين رغبة إدارة الرئيس بايدن في بناء علاقة بناءة مع تركيا، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بين البلدين بشكل فعال، كما أن الإدارة الجديدة ملتزمة بدعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

ونقل سوليفان نية الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال الناتو، معربا عن "القلق من أن حصول تركيا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، يقوض تماسك التحالف وفعاليته".

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور عن كثب في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بشأن عدة تحديات عالمية، مثل جائحة فيروس كورونا و التغير المناخي.

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على إدارة الصناعة الدفاعية التركية ومديرها إسماعيل ديمير، وكذلك ضد ثلاثة مسؤولين آخرين في تركيا بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن أنقرة تعتزم مناقشة توريد منظومة ثانية من "إس-400" خلال المحادثات مع روسيا نهاية كانون الثاني.

وتكرر تركيا التأكيد أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400"، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.
مصدر : وكالات
رقم : 914033
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