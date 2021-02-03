القصيم تنتفض ضد سياسات بن سلمان الفاشلة

وشهدت منطقة القصيم وتحديدا مدينة بريدة احتجاجات في المدينة على الوضع الاقتصادي والبطالة والضرائب وحظر التجوال.



وعلق رجا صالح: "مظاهرات ضد النظام السعودي في القصيم استمرارا للتطورات الامنية في السعودية جراء الغضب الشعبي تجاه سياسات آل سعود الاقتصادية الذي ادت الى حالة البطالة والفقر".



كما كتب حساب يا لثارات الحسين: "مظاهرات ضد النظام السعودي المتطرف في القصيم، جراء الغضب الشعبي تجاه سياسات بني سعود الاقتصادية التي ادت الى حالة البطالة والفقر، حيث تجمع المئات من مدينة بريدة في منطقة القصيم، مما أدى إلى وقوع صدامات مع قوى الأمن السعودي".



وغردت بنت العراق: "تظاهرات ليلية ضد النظام السعودي في القصيم تردي الاوضاع الاقتصادية و ارتفاع معدلات الفقر يغضب الشعب. بلد غني امواله رايحة للحلاب ترامب و مغامرات امراء آل اسعود و حروبهم العبثية وشعب الحجاز يرزح تحت الفقر".