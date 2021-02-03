حملة دهم وتفتيش واعتقالات في الضفة المحتلة

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين من بلدة تقوع، وأخطرت بهدم عريش وجدران استنادية في الخضر.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت بشار حاتم تعامرة (16 عاما)، أحمد سليمان أبو مفرح (17 عاما)، أحمد عودة العمور (29 عاما)، عوض الله عادل العمور (19 عاما)، وعدي محمد العمور (22 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي السياق ذاته، أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم عريش وجدران استنادية في بلدة الخضر جنوب المحافظة.



وأفاد الناشط احمد صلاح أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عريش وجدران استنادية في موقع "أبو اليسر" بمنطقة فاغور غرب البلدة للمواطن رامي يوسف صبري صبيح.



وأشار صلاح إلى أن الاحتلال هدم منذ العام الجاري حوالي 20 عريشا في مناطق مختلفة من أراضي الخضر.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة قباطية جنوب المحافظة.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد قاسم سباعنة (27 عاما)، بعد ان اقتحمت البلدة ودهمت منزل ذويه وفتشته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من مخيم الفوار وبلدة بيت أمر شمال المدينة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد بسام غطاشة (22 عاما)، وابراهيم مصطفى أبو عوض (20 عاما) من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وفي السياق ذاته، قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في بلدة بيت أمر، واعتقلت الشابين، عزات أحمد عوض (26 عاما)، وإبراهيم حسين أبو عياش (20 عاما).



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين، فيما اقتحم مستوطنون "مقام يوسف" في نابلس.



وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين اقتحموا "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.



وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عزام عماد جوابرة من داخل أحد المقاهي في بلدة عصيرة الشمالية.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت أربعة شبان وهم، ناصر أحمد الشاعر (19 عاما)، ونصر الله أحمد الشاعر (19 عاما)، وعاصم عبد المجيد دبابسة (20 عاما)، ومالك مدحت كايد (20 عاما).



وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاميا من بلدة كفر الديك.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي حسام الديك (30 عاما)، واستولت على هاتفه النقال، بعد أن داهمت منزله في كفر الديك وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن خالد عبيد (23 عاما)، وسيم ماهر أسعد (20 عاما)، يوسف مهنا ( 24 عاما)، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، ومؤمن ملاح من المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.