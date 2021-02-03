قطر وأميركا تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المسؤول العسكري الأمريكي مع رئيس الأركان القطري ،أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".



وفي 30 ديسمبر الماضي، نفذت القوات الجوية القطرية ونظيرتها الأمريكية تمريناً للتزود بالوقود جواً.



كما وقعت قطر والولايات المتحدة، مطلع ديسمبر الماضي، اتفاقية عسكرية في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي دفاع البلدين تتعلق بالأنشطة البحرية.



وفي يوليو الماضي، قال الغانم إن العلاقات العسكرية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية "تزداد قوة ومتانة يوماً بعد يوم".



وتابع: "ولما لهذه الشراكة من أهمية لقطر فقد بدأنا بالعمل على قدم وساق لتطوير قاعدة العديد الجوية، وذلك لزيادة الكفاءة العملياتية والطاقة الاستيعابية للعمليات التي يقودها حلفاؤنا".



ويتمركز في قطر نحو 13 ألف جندي أمريكي أغلبهم من سلاح الجو في قاعدة "العديد"، على بعد 30 كم جنوب غربي الدوحة.