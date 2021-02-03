الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 12:46

السيد فضل الله: للإسراع بتشكيل حكومة كفوءة

السيد فضل الله: للإسراع بتشكيل حكومة كفوءة
ولفت الى أن "ما شهدناه في عاصمة الشمال وغيرها من المناطق مسألة لا ينبغي التسرع بالحكم عليه، بأنه صنيعة بعض الجهات أو الأجهزة وإن كنا نعتقد بأن الدخول على خط أي تحرّك شعبي هو من الأمور المسلمة بها في لبنان، وهذا وارد فيما حصل طرابلس بل جاء تعبيراً عما آل إليه حال الناس ومعاناتهم حتى باتوا غير قادرين على تأمين أبسط المقومات لهم ولعائلاتهم واسوداد المستقبل أمام شبابهم".

أضاف: "من هنا، فإننا نخشى أن يكون بعض ما رأينا من مظاهر في طريقة الاحتجاج وفي استخدام بعض أساليب العنف هو المؤشّر لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في لبنان إذا استمر الوضع على هذه الحالة من إدارة الظهر من قبل المسؤولين أو بقاء المعالجة على المسكنات أو باستعمال القوة معه، وتشكل حلولاً جذرية للواقع الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج المتوقعة، وهذا لا يتم إلا بالإسراع بالخروج من كل السياسات التي دمرت البلد ودمرت اقتصاده، بتشكيل حكومة كفوءة، وأن تُحدث هزّة نفسية إيجابية تعيد الثقة إلى هذا البلد في الداخل والخارج".

ورأى أن ما جرى هو بمثابة إنذار لكل من هم في مواقع المسؤولية، تدعوهم إلى أن يكفوا عن اللعب بمصير هذا البلد وبإنسانه، وإلا فلن يرحمهم الناس ولن تنفعهم الأعذار التي كانوا يتغطون بها لتبرير تقصيرهم وتقاعسهم، ليكون ذلك لعنة عليهم في الحاضر والمستقبل.
رقم : 914073
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
3 شباط 2021
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المراسلة معصومة فروزان
2 شباط 2021
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
2 شباط 2021
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
2 شباط 2021
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
2 شباط 2021
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
2 شباط 2021
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
1 شباط 2021
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
1 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة