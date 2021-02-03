تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني

واتهم الجبوري في حديث مع ‘‘شبكة الإعلام المقاوم‘‘، "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتستر على خيوط تكشف تورط جهات بجريمة المطار".



وكشف الجبوري في وقت سابق، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس سلم رئيس جهاز المخابرات رئيس الوزراء مصطفى لكاظمي ورقة فيها ضباط من المخابرات ينوون باغتياله ، مبينا ان المهندس كان يعلم بان اغتياله سيكون على يد الكاظمي.



وقال في حوار متلفز في وقتها إن “الشهيد أبو مهدي المهندس كان مقتنعا ان الكاظمي سيكون مسؤولا عن اغتياله”، مشيرا إلى أن “الشهيد المهندس كان معترضا على تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء”.



وأضاف أن “المهندس سلم للكاظمي ورقة فيها ضباط من المخابرات ينوون باغتياله”، لافتا إلى أن “الشهيد المهندس كان مقتنعا ان الكاظمي سيكون مسؤولا عن اغتياله”.



وأشار الجبوري، إلى أن “رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اقترح جلب شخص قريب من امريكا ومندفعا باتجاه ايران”.



وفي (7 كانون الثاني 2021)، اعلن القضاء ، اصداره مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب على خلفية اغتيال طائرة اميركية مسيرة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق الشهيد ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني قرب مطار بغداد.



وقال المجلس الاعلى للقضاء في بيان انه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح الخميس7 يناير 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب على وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ".



واشار المجلس الى ان "اجراءات التحقيق سوف تستمر لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب"