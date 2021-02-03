ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس

وعبر ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين في مبنى وزارة الخارجية في طهران، عن امتنانه للحكومة العراقية بعد العملية القضائية في تعقب المتورطين في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس قرب مطار بغداد الدولي والتي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطلع يناير العام الماضي.



وأعرب ظريف عن أمله في معاقبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي على إجرامهم وتدميرهم، وقال إن "إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة سيكون أفضل رد على هذا العمل الإرهابي".



من جانبه، وصف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اللقاء، زيارات وفدي البلدين بأنها إشارة على التزام الجانبين بالعلاقات الثنائية.

واستعرض وجهات نظر الجانب العراقي في هذا الشأن من خلال استعراض قضايا العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى العاصمة طهران صباح اليوم الأربعاء، حيث التقى عقب اجتماعه مع ظريف، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني.



