وزير الدفاع الإيراني يزور معرض الهند الجوي 2021

وكان وزير الدفاع الايراني قد وصل ،امس الثلاثاء، الى مدينة بنغالور بدعوة رسمية من نظيره الهندي راجينت سينك، من اجل المشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول المطلة على المحيط الهندي.



وصرح العميد امير حاتمي لدى وصوله للصحفيين : ان العلاقات القائمة بين طهران ونيودلهي تحظى بأهمية خاصة.



واضاف العميد حاتمي: ان ايران والهند تتمتعان بمكانة هامة في المنطقة، وانطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية تجمع بين هذين البلدين علاقات مستقرة على مدى سنوات عديدة.



يذكر ان معرض الهند الدولي للطيران 2021 افتتح اليوم الاربعاء في بنغالور لعرض آخر إنجازات صناعة الطيران والدفاع في 15 دولة.