أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية

خاص (إسلام تايمز) - أفاد ناشطون سعوديون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن دوي إنفجار قوي في مدينة الإحساء شرق السعودية والتي تسكنها أغلبية من الطائفة الشيعية.