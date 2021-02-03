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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 13:15
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
ونقل موقع "
إسلام تايمز
"، عن عدد من الناشطين المغردين في داخل السعودي، أن "الإنفجار الذي سُمع دويه في مدينة الإحساء كان قوياً للغاية".
ولم يصدر حتى اللحظة أي توضيح أو تأكيد من أي جهة حكومية سعودية حول صوت الانفجار الذي حصل في مدينة الإحساء.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
914086
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