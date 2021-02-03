شمخاني: لـ انزال أشد العقاب بحق الضالعين باغتيال سليماني والمهندس

وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران اليوم الاربعاء، اشار شمخاني الى العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة الاسراع بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة.



ونوه الى الترابط بين ايران والعراق في مجالات الامن والاستقرار وقال: ان تعزيز وتثبيت اقتدار وسيادة الحكومة العراقية في اقرار النظام وتنفيذ القانون ضرورة للعبور من المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية في العراق.



واعتبر ان العنصر الاساس للازمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو التواجد الشرير للقوات الاجنبية خاصة الاميركية فيها واضاف: ان التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي في اخراج القوات الاجنبية من العراق يعد تمهيدا جيدا لخروجهم من المنطقة كلها.



واشاد شمخاني باجراء جهاز القضاء العراقي في اصدار قرار القاء القبض على ترامب وبومبيو واضاف: لا ينبغي ان نسمح بان يذهب دم الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني هدرا ويجب ملاحقة الآمرين والمرتكبين لهذه الجرايمة الارهابية قضائيا وانزال اشد العقاب بهم.



واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ضرورة احياء المكانة السياسية والتاريخية للعراق في العالم الاسلامي والدول العربية وقال: ان تبلور هذا الامر يعد فرصة لاداء بغداد دورا فاعلا في مسار حل الخلافات ودعم الاستقرار المستديم في الدول العربية والاسلامية.



من جانبه اشار وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء الى الدور المتميز للجمهورية الاسلامية الايرانية في صون امن واستقرار المنطقة وقال: ان تطوير التعاون في جميع المجالات خاصة الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع البلد الصديق والشقيق ايران يعد من الاولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.



واكد فؤاد حسين بان العراق شعبا وحكومة لن ينسى ابدا الدعم والمساعدات الحيوية والمصيرية التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لتنظيم "داعش" الارهابي.