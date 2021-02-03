إيران.. 6870 اصابة و 79 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الاربعاء: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6870 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 438 الفا و 286 شخصا من ضمنهم 3838 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



واضافت سادات لاري: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 229 الفا و 391 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 58 الفا و 189 شخصا.



واوضحت سادات لاري انه تم لحد الان اجراء 9 ملايين و 449 الفا و 658 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان هنالك الان 18 مدينة في الحالة البرتقالية وكلها في محافظتي مازندران وكيلان شمال ايران، و 124 مدينة في الحالة الصفراء و 306 مدن في الحالة الزرقاء في البلاد.