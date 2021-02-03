روسيا: سيتم تسليم ‘‘إس-400‘‘ الى الهند في الموعد المحدد

وقال دروجوف ،خلال فعاليات المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا - 2021"، سيتم تسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند في الموعد المحدد.



ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى قبل نهاية هذا العام".



وأشار دروجوف إلى أن المتخصصين الهنود وصلوا إلى روسيا في كانون الثاني وبدأوا التدريب للعمل على منظومة "إس-400".



وفي تشرين الأول 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدًا لتوريد خمس مجموعات أفواج من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400 تريومف" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ووصفت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "روس اوبورون أكسبورت" هذه الصفقة بأنها الأكبر في التاريخ.



وستتم التسويات الخاصة بتصدير أنظمة الدفاع الجوي بالعملات الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نيسان 2023.