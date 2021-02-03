لافروف يناقش تطورات المنطقة مع نظيره الأردني

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزراء الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك حيث قال لافروف إن "موسكو وعمان ناقشا الأوضاع في العراق وليبيا واليمن وتهيئة الظروف للحوار في هذه البلدان".



واعتبر لافروف أن "التطبيع الإسرائيلي مع بعض الدول العربية يجب أن لا يعيق عملية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية" -حسب تعبيره- معتبرا أن "المفوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تحظى بدعم من الرباعية الدولية ومن العرب أنفسهم".



وأشار لافروف أن موسكو وعمان ناقشا الأزمة السورية ودور جامعة الدول العربية في حلها، مضيفا "ناقشنا لجهود المشتركة لتفعيل الأمن في الخليج، بما في ذلك في اطار المبادرة الروسية".



كما أكد لافروف أن "روسيا والأردن لديهما آفاق جيدة للتعاون في المجالين العسكري التقني والطاقة النووية".