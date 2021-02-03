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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 16:07

منذ توقيع اتفاقية التطبيع..130 ألف ‘‘إسرائيلي‘‘ زاروا الإمارات

منذ توقيع اتفاقية التطبيع..130 ألف ‘‘إسرائيلي‘‘ زاروا الإمارات
وتوقع نائِة أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء لافتا إلى أنه بمجرد استكمال الاجراءات المتعلقة بلقاح فيروس كوفيد-19 في الامارات والاراضي المحتلة فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين من الطرفين.

وأكد نائِة من جهة أخرى في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين الجانبين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 يوما.

وأضاف إيتان نائِة أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية و"إسرائيل" في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر ينطلق لجميع أنحاء العالم.

وأوضح أن مجتمعات الأعمال في "اسرائيل" والامارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.. قائلا " إن المزايا التي تتمتع بها الطرفان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ أن "اسرائيل" لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق".

ونوه في هذا الصدد إلى أن إمكانية التعاون في مجالات مثل مراكز الأبحاث الصحراوية والبحوث والتطوير التي تخص المناخ.
مصدر : وكالات
رقم : 914119
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