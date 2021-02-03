رضائي: استشهاد القائد سليماني سيتحول الى منارة للشباب في الخطوة الثانية للثورة

وفي كلمة القاها في "المؤتمر الدولي للخطوة الثانية للثورة الإسلامية، مدرسة الشهيد سليماني" برعاية جامعة الإمام الحسين (عليه السلام) العسكرية التابعة للحرس الثوري، قال رضائي: إن استشهاد قاسم سليماني في الأشهر الأولى من الخطوة الثانية للثورة له سر خاص، والاهتمام بهذا السر مهم جدًا في إرساء أسس الخطوة الثانية، وأقارن هذه الخطوة باستشهاد الشهيد مطهري في الاشهر الاولى من الثورة الاسلامية.



واضاف امين مجمع تشخيص مصلحة النظام: من الأهمية بمكان تحويل هذا الاستشهاد إلى منارة للشباب في الخطوة الثانية من الثورة.



وتابع قائلا : تميزت مدرسة الشهيد سليماني بعدة أصول أبرزها الطاعة للولاية واشراك الشعب بشكل واسع في المقاومة وإبداع أساليب جديدة للمقاومة وأنها تشكلت على أساس الإنسانية ومساعدة المظلومين والدفاع والمقاومة ضد الاستكبار.