مؤتمر مدرسة الشهيد سليماني.. منارة للشباب بالخطوة الثانية للثورة

المؤتمر الدولي للخطوة الثانية للثورة الإسلامية ، تحت عنوان مدرسة الشهيد سليماني: قدوة تربية المدراء الجهاديين الصانعين للحضارة.. عقد في طهران برعاية جامعة الإمام الحسين (عليه السلام) وبمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية المرموقة، والمفكرين والشخصيات .



وفي هذا الصدد قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي: " تميزت مدرسة الشهيد سليماني بعدة اصول ابرزها الطاعة للولاية واشراك الشعب بشكل واسع في المقاومة وابداع اساليب جديدة للمقاومة وانها تشكلت على اساس الانسانية ومساعدة المظلومين و الدفاع و المقاومة ضد الاستكبار".



بدوره قال نائب امين عام حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم: "الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني الذي برز كرمز كبير جدا في عالمنا الاسلامي وقدم اطروحة في المقاومة استطاع من خلالها ان يؤسس لمرحلة جديدة ستحمل معاني مواقفه وكلماته بشكل كبير جدا".



وأكد رئيس جامعة الامام الحسين (ع) العسكرية التابعة للحرس الثوري، العميد محمد رضا حسني آهنكر، ان الشهيد القائد قاسم سليماني عمق خطاب الثورة الإسلامية ونطاقها.



وفي كلمة القاها في "المؤتمر الدولي للخطوة الثانية للثورة الإسلامية، مدرسة الشهيد سليماني" برعاية جامعة الإمام الحسين (عليه السلام)، اوضح العميد حسني، ان الدراسات المستقبلية هي طريقة أخرى لتحقيق بيان الخطوة الثانية وأضاف: البحث المستقبلي بهدف بناء مستقبل مرغوب فيه وحكيم لعالم المستقبل على أساس اكتساب المعرفة وتطبيق العلوم والتقنيات التحويلية والمرجعية ، بما في ذلك المعرفة كنموذج نموذجي الظاهرة، مثل الثورة الصناعية، ستقود العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي بحكم ذكي استراتيجي.



واضاف: "من أهم أهداف المؤتمر تحقق أهداف الخطوة الثانية للثورة والتعريف بها عالميا وفي هذا المضمار علينا تربية مدراء جهاديين، وان أفضل نموذج هو أخذ الدروس من مدرسة الشهيد سليماني".



وتابع قائلا: إن طريق الثورة الإسلامية التي ستؤدي بفضل الله إلى هدفها السامي وهو انشاء حضارة إسلامية جديدة، لم يكتمل بعد وتتطلب عرض نظريات ومدارس وأنظمة ونماذج تشغيلية متكاملة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، الدفاعية والأمنية من خلال رؤية حكيمة.



وفي إشارة إلى جهود القائد سليماني في الدفاع المقدس والجبهة الدولية للمقاومة الإسلامية، قال العميد حسني: القائد الحاج قاسم سليماني، شخصية دولية ورجل في ساحة المقاومة، تربى في مدرسة الولاية، واستطاع من خلال تكرار هذا النموذج واستخدامه في محور المقاومة، من تقليص الأجواء الجيوسياسية وفعالية والتأثير الحضاری لنظام الهيمنة في المنطقة، وتعمیق خطاب الثورة ونطاقها، وتحقيق الاقتدار على الصعيدين الاقليمي والدولي.



ويرمي المؤتمر الى تبيين مدرسة الشهيد سليماني من أجل عرض نموذج للمدراء الجهاديين الصانعي للحضارة وعرضها وتعميمها في بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وبناء وإنشاء الخطاب الخاص بمدرسة الشهيد قاسم سليماني في مستوى القوات المسلحة، و المستويين الوطني و الدولي وتوثيق و دراسة مدرسة الشهيد سليماني .



وخلال الاجتماع شدد المشاركون على إستبدال أقوال الخطوة الثانية للثورة، إلى نماذج عملية كما تم بحث محاور عدة اهمها : علاقة مدرسة الشهيد سليماني بمدرسة قائد الثورة الإسلامية، نموذج تربية المدراء الجهاديين وصناع الحضارة والميزات والكفاءات السياسية والدبلوماسية الثورية ، الأنموذج التطبيقي للمدراء الجهاديين لتحقيق جوانب بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والإدارة الجهادية وإنجازات مدرسة الشهيد سليماني .



