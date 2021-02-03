صنعاء تؤكد استعدادها لتسهيل فحص الناقلة ‘‘صافر‘‘

وقال وزير النفط اليمني أحمد دارس لوكالة "فرانس برس": "ليس هناك جديد. لا توجد إشكالية ولا تأخير".



وأكد دارس أننا "جاهزون ومستعدون لعملية الصيانة"، نافيا وجود أي مشكلات، وأوضح أن الموعد المقرر هو في بداية مارس المقبل، كما أعلنت الأمم المتحدة.



وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد الثلاثاء أن المنظمة خصصت 3,35 مليون دولار من أجل المهمة، مشيرا إلى أن المنظمة تنتظر رسالة حول "ضمانات أمنية" من حكومة صنعاء.



ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين السفينة "صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محركها. والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر، لكن تحالف العدوان السعودي يفرض حصارا على جميع المطارات والموانئ اليمنية ويمنع دخول المحروقات الى اليمن.