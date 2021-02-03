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الأربعاء 3 شباط 2021 ساعة 22:01

جنوب السودان...حكومة قمع وترهيب وتعذيب

جنوب السودان...حكومة قمع وترهيب وتعذيب
واعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية أن جنوب السودان أصبح الدولة الأخطر في العالم بالنسبة للمعارضين والصحفيين ومنتقدي الحكومة وتستخدم حكومة جنوب السودان في المقام الأول من خلال جهاز الأمن الوطني، الترهيب، والمضايقة، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، والاخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، لإسكات منتقدي الحكومة، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين.

وفي هذا الصدد قالت منظمة العفو الدولية،إن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة لإرهاب الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، ما يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد.

وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب إفريقيا ديبروز موشينا، إن "التهديد بالمراقبة هو سلاح في حد ذاته، وأخبرنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان أنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم".

وذكرت المنظمة أنه خلال تحقيق استمر عامين، قابلت المنظمة 63 شخصا، بينهم نشطاء من جنوب السودان وصحفيون ومحامون.

وقال معظم النشطاء إن المراقبة والمضايقة والخطر الذي يلوح في الأفق المتمثل في الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والموت المحتمل، لا يمنعهم من التحدث بصراحة، ولكنهم يضبطون ويزنون بدقة ما يقولون من كلام، وأين يقولونه، وإلى من يوجهونه.

وقال أحد النشطاء، "لا يمكنك التحدث دون التفكير مرتين في العواقب". ولفت اولئك النشطاء إلى أن جهاز الأمن الوطني، قام بنشر عملاء في جميع أنحاء جنوب السودان والبلدان المجاورة، متغلغلاً بذلك في جميع مستويات المجتمع والحياة اليومية.

وفي سياق متصل فقد كشفت العديد من التقارير أن حكومة جنوب السودان، مارست خلال السنوات الماضية الكثير من عمليات الترهيب والمضايقة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وذكرت تلك التقارير أن روايات موثوقة من مصادر متعددة تشير إلى أن عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في القطاع الخاص وفنادق وعلى الرغم من ذلك، يواصل العديد من النشطاء الشجعان في جنوب السودان الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين، متحدين المراقبة والترهيب والمضايقة ومطالبين سلطات جنوب السودان بوقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني، وتمكين الناس من ممارسة حريتهم في التعبير دون خوف من الانتقام.
 
رقم : 914177
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