منخفض جوي ‘‘غير معتاد‘‘ سيؤثر في سوريا

وأضاف مرهج ،في تصريح لـصحيفة ”الوطن أون لاين”، أن المنخفض يبدأ تأثيره مع ‏‏ساعات الليل الأخيرة من هذه الليلة على المناطق الجنوبية وبعض المناطق ‏‏الوسطى وتزداد فعاليته خلال ساعات النهار ليشمل أغلب المناطق مع هطلات ‏‏غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وخاصة على المناطق ‏الجنوبية ‏والجنوبية الشرقية والبادية حيث يحذر من تشكل السيول في المناطق ‏المنخفضة.‏



وأشار مرهج إلى أن غزارة الأمطار تكون عشوائية حيث تكون مرتبطة بمسار ‏‏الغيوم المتطورة المرافقة للمنخفض والناشئة عن حالة عدم الاستقرار الكبيرة ‏‏المرافقة لهذا المنخفض وغير المألوف لمثل هذه الأوقات. ‏



وأشار مرهج إلى أن درجات الحرارة تكون حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏‏السنة، لافتاً إلى انحسار المنخفض يوم السبت القادم.‏ ‏