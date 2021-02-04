منخفض جوي ‘‘غير معتاد‘‘ سيؤثر في سوريا

وأضاف مرهج ،في تصريح لـصحيفة ”الوطن أون لاين”، أن المنخفض يبدأ تأثيره مع ساعات الليل الأخيرة من هذه الليلة على المناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى وتزداد فعاليته خلال ساعات النهار ليشمل أغلب المناطق مع هطلات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية حيث يحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة.
وأشار مرهج إلى أن غزارة الأمطار تكون عشوائية حيث تكون مرتبطة بمسار الغيوم المتطورة المرافقة للمنخفض والناشئة عن حالة عدم الاستقرار الكبيرة المرافقة لهذا المنخفض وغير المألوف لمثل هذه الأوقات.
وأشار مرهج إلى أن درجات الحرارة تكون حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، لافتاً إلى انحسار المنخفض يوم السبت القادم.