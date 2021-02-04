قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك خيام الفلسطينيين

وأفاد المدير العام للعمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، أن الاحتلال داهم مساء امس الأربعاء، المنطقة، وفكك 5 خيام نصبتها الهيئة، واحتجز 7 مركبات لفلسطينيين.



وفي وقت سابق من أمس الاربعاء، نفذ الاحتلال عمليات هدم وتفكيك ومصادرة لـ20 منشأة للسكان في الخربة، كما هدم 40 منشأة قبل يومين للعائلات ذاتها.



وأقدمت قوات الاحتلال ،الاثنين الماضي، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية.



وطالت عملية التدمير والمصادرة التي استمرت عدة ساعات، (28) مسكنًا ومنشأة، ما أدى إلى لتشريد 85 مواطنًا منهم 45 طفلًا.



وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له أن ذلك يأتي في إطار تسارع وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية وشرقيّ القدس في الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مخططات التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم لمصلحة مخططات الضم والتوسع الاستيطاني.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 3/11/2020، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس، طالت 70 مسكناً ومنشأة، وأدت لتشريد 60 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال.