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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 09:52

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية
وأكد مصدر أمني يمني في تصريح صحفي أن طيران العدوان شن غارة على مدينة حرض في محافظة حجة وغارة جوية على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وغارة جوية على البقع قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 209 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و المنظر والتحيتا والفازة وغارتان لطيران تجسسي على شارع الخمسين .

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والمدينة وكيلو16 والتحيتا وحيس والفازة، و 22 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و152 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر : المسيرة
رقم : 914254
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