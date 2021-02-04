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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 10:26

الصحة الإبرانية تنفي نبأ موافقتها على ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة

الصحة الإبرانية تنفي نبأ موافقتها على ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة
وقال رئيسي في تصريح له مساء الاربعاء: ان هذا النبأ لا صحة له ولم يصدر مثل هذا الترخيص في الظروف الراهنة حتى اشعار اخر لا من قبل وزير الصحة ولا وزارة الصحة ولا اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واضاف: ان هذه القضية نوقشت ايضا في اللجنة الامنية والاجتماعية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وان ايفاد الزوار مازال منتفيا.

وتابع مساعد وزير الصحة: ليس خافيا على احد بان مواطنينا الاعزاء وعشاق اهل البيت (ع) متلهفون لزيارة العتبات المقدسة الا ان ايفاد الزوار ليس ممكنا في الظروف الراهنة حتى اشعار اخر ومن المؤكد ان وزير الصحة ووزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا لن يترددوا في الاعلان عن الموافقة على ذلك لو توفرت الظروف اللازمة.

وفي جانب اخر من حديثه قال رئيسي: ان قضية الحج للموسم القادم مثلما اكد وزير الصحة رهن باستعداد البلد المضيف وتقييم مدى الخطورة في الفترة على اعتاب الحج وبطبيعة الحال تطعيم الافراد قبل الايفاد ووفقا للبروتوكولات التي ستعلن في حينها، ولا يمكن ابداء الراي بصورة قطعية حول هذه القضية في الوقت الحاضر.
مصدر : وكالات
رقم : 914261
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