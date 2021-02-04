التحذير من أمطار غزيرة في بعض مناطق العراق

قال ذلك المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيبسوك} ان" سحب عالية ومتوسطة الارتفاع حاليا تتقدم من جهة الغرب، ولاتوجد فرص للامطار صباح اليوم الخميس".



واشار الى ان" فرص هطول الامطار تبدأ بعد ظهر الخميس او مساءً في الانبار وثم تشمل غرب البلاد من جهة بادية النجف وكربلاء ثم مركزيهما بعدها تشمل بابل ثم العاصمة بغداد ونينوى".



واضاف عطية" ستشمل الامطار في وقت متاخر من ليل الخميس كركوك واربيل والسليمانية وصلاح الدين وجنوب دهوك ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط".



ولفت الى ان" هطول الامطار ستشمل كافة المدن بشدة متفاوتة يومي الجمعة والسبت المقبلين"، محذراً من" الغزارة في بعض الاماكن مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات الحالوب" وختم عطية" ربما يتأخر هطول الامطار في مدن الجنوب قليلا".