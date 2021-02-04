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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 10:38

تفاصيل جديدة عن عملية توقيف خلية ‘‘داعش‘‘ في عرسال

تفاصيل جديدة عن عملية توقيف خلية ‘‘داعش‘‘ في عرسال
وكشفت المعلومات أنّ خمسة منهم هم لبنانيون، فيما الـ١٣ الباقين من التابعية السورية، يشكلون جميعاً خلية واحدة.

وعن ارتباطهم بتنظيم «داعش»، نقلت مصادر صحفية ،اليوم الخميس، عن مصدر امني قوله، أنّ بعضهم تلقّى رسالة مفادها أنّ «إخوتكم في سوريا والعراق تحرّكوا، فماذا تنتظرون؟».

واعتبر المصدر أنّ لجوء التنظيم إلى إعادة تجنيد سجناء سابقين مردّه إلى أنّ هؤلاء يكونون من ذوي الخبرة، ولا سيما في ظل عدم إمكانية التدريب التي كانت متاحة سابقاً في الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة «داعش».

كما أشارت المصادر إلى أنّ المشتبه فيهم كانوا يحاولون تعلم تصنيع المتفجرات عبر الإنترنت، لافتة إلى أنه لم يكن لديهم أسلحة نوعية، حيث ضُبطت معهم بنادق رشاشة وقنابل يدوية فقط.
مصدر : وكالات
رقم : 914265
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