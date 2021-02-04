الكويت تمنع دخول غير المواطنين إلى البلاد لمدة أسبوعين

وأكد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي ،أمس الأربعاء، أنه لن يتم اللجوء إلى حظر التجول، أو العزل المناطقي، أو إغلاق المطار.



ونقلت صحيفة محلية عن مصادر مطلعة أن المجلس قرر تقليص فترة عمل المطاعم لتبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء، وتحديد مواعيد افتتاح المجمعات التجارية والمولات من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، ويستثنى من ذلك طلبات التوصيل.



وشددت المصادر على ضرورة الالتزام بعدم السفر للسياحة أو الاستجمام؛ حفاظاً على صحة المواطنين وعدم انتقال العدوى لهم في ظل انتشار جائحة كورونا والفيروس المتحور.



وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية تحققت على صعيد تخفيض أعداد المصابين بكورونا من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الصحية؛ من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التجمعات، والحرص على تطهير اليدين باستمرار.



ودعت إلى تحمل هذا الالتزام والابتعاد خلال هذه الفترة التي تشهد انتشاراً للفيروس المتحور في أغلب البلاد، حفاظاً على صحة الجميع وحفاظاً أيضاً على المنظومة الصحية.