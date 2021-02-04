الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 شباط 2021 ساعة 10:58

بيان الخارجية العراقية عن زيارة فؤاد حسين إلى إيران

بيان الخارجية العراقية عن زيارة فؤاد حسين إلى إيران
وجاء في بيان الوزارة ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين تراس وفداً إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضمّ كل من رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم الچلبي، ورئيس دائرة الدول المجاورة بوزارة الخارجيّة إحسان العوادي، كما ضمّ الوفد عدد من الدبلوماسيين.

وإلتقى الوزير حسين خلال زيارته مع القادة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وهم كل من، الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ومستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجيّة محمد جواد ظريف.

وأجرى حواراتٍ معمّقة معهم شملت عدّة ملفات تختص بالعلاقات الثنائيّة والأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك الإقتصاد والطاقة، فضلاً عن التطرّق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على أمن وأستقرار المنطقة.

إذ إلتقى الوزير بالرئيس روحاني، وجرى خلال اللقاء إستعراض مسار العلاقات بين البلدين وسُبُل دعمها على الصُعُد كافة، وتذليل المعوقات التي تعترض المصالح المشتركة، وتمحور الحديث في هذا اللقاء على العلاقات الاقتصادية في المجالات المختلفة، منها الطاقة الكهربائية وفي المجالين التجاري والمصرفي ، وتباحث الجانبان بما يعترض المعاملات المصرفية من صعوبات وكيفية إزالة تلك العقبات .

وأشار الوزير إلى الحوار الستراتيجي مع واشنطن وأن بغداد ماضية به لتحقيق المصالح المرجوّة وبما يعكس توازناً وإستقراراً للمنطقة، موضحاً الأثر المتحقق من جولات الحوار السابقة وانعكاسها على خفض عديد القوات الأمريكية.

ولفتَ الوزير إلى مايتمتع به العراق من توازن يتيح له أخذ أدوار محورية ولصالح العديد من دول الجوار.
وفي سياق حواره مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أشار وزير الخارجيّة فؤاد حسين إلى موضوعة الربط السككي بين البلدين وأهميته الستراتيجية في تعزيز النقل والتبادل السلَعي وأنَّ خطوات جادة إتُخذت من الجانبين بهذا الصدد، وذكر الوزير لنظيره الإيراني المسار الذي تعتمده الحكومة في بغداد بشأن الحوار الستراتيجي الذي بدأته مع الولايات المتحدة الأمريكيّة".

ولفت إلى أن الشراكة بين بغداد وواشنطن شاملة للعديد من الجوانب ولاتقتصر على البعد العسكري منها، موضحاً:أن عديد القوات الأمريكيّة بعد أن كان ٥٢٠٠ عنصر، وبعد جولَتي الحوار أصبح عديدهم اقل من ٢٥٠٠ عنصر.

كما بيّن الوزير أنَّ بغداد عازمة على تذليل المعوّقات التي تعترض العمل المشترك، لاسيما ما يتعلق منه بمخرجات إجتماعات اللجنة العراقيّة-الإيرانيّة المشتركة وتنفيذ مذكرات التفاهم بين الجانبين.

وخلال لقائه بمستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أكّدَ الوزير فؤاد حسين على أهميّة إستدامة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، كما تطرّق لأهم التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة إعتماد مبدأَي الحوار والإنفتاح على المبادرات التي تعزز حضور كل الأطراف وتساهم بتأكيد مبادئ حُسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة.

ولفت إلى أنَّ العلاقات الإيجابيّة التي يحظى بها العراق تتيح له أخذ دورٍ يعزز الأمن والإستقرار في المنطقة ويساهم بالإرتكان لخيارات جديدة تنعكس إيجابياً على شعوب المنطقة.

وخلال لقائه برئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف، نقل الوزير رسالة دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لقاليباف لزيارة العراق، مُشيراً لعمق العلاقات بين البلدين ومبيّناً التحديات التي تواجه المنطقة وسُبل الدفع بالحلول المفضية لتعزيز الاستقرار.
مصدر : وكالات
رقم : 914269
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
3 شباط 2021
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المراسلة معصومة فروزان
2 شباط 2021
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
2 شباط 2021
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
2 شباط 2021
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
2 شباط 2021
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
2 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة