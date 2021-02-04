الكونغرس يوصي بايدن بإرجاء الانسحاب من أفغانستان

وورد في التقرير الصادر عن اللجنة: "سيكون من الصعب للغاية وربما من المستحيل تحقيق الشروط بحلول مايو 2021".



وأضاف البيان: "تحقيق الهدف العام للسلام الذي يلبي المصالح الأمريكية يجب أن يبدأ بتمديد الموعد النهائي لما بعد مايو".



كما قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن "طالبان لم تلتزم من جهتها بالاتفاق"، واقترح تأجيل سحب القوات الأمريكية.



وكان ترامب وقبل خمسة أيام من مغادرته لمنصبه، أعلن أن الجيش الأمريكي حقق هدفه المتمثل في خفض عدد القوات إلى 2500 جندي في أفغانستان، لتسجل أدنى مستوى لها هناك منذ 2001.



وقلص ترامب في 15 كانون الثاني، خلال آخر أيام ولايته، عديد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.



وعلى الرغم من مشاركة بايدن ترامب لجهة الرغبة في إنهاء الحرب، إلا أنه تحدث عن إبقاء قوة صغيرة تنفذ عمليات مكافحة للإرهاب في أفغانستان.



وقبل أيام، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.