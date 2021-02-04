العراق.. احباط هجمات انتحارية وضبط وكرين في الانبار

وكشفت الوكالة أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لداعش في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الانبار والتي سبق وأن تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف استناداً لمعلومات وكالتنا لإحدى تلك الاوكار".



وأضاف البيان، أن "الوكر الاخر وهو عبارة عن مخبأ للاسلحة والذي يتم من خلاله تجهيز مايسمى قاطع الانبار وولاية الجنوب لعصابات داعش احتوى على أحزمة ناسفة عدد ١١ وسبطانة مدفع ٢٣ ملم وسبطانة مدفع ١٤،٥ ملم و مجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية ومساطر تفجير عدد ١٥ وقنابر هاون عدد ١٥وصاروخ اس بجي ناين و قاعدة بي كي سي ومجموعة كبيرة من الاعتدة مختلفة الانواع ٢٣ ملم و١٤،٥ ملم وبي كي سي ومجموعة من صواقع لتفجير العبوات ومجموعة من العبوات نوع بلازما لاستهداف الاشخاص ومجموعة من التوصيلات الكهربائية لتصنيع العبوات المزدوجة".



وتابع البيان، "كان يراد منها تنفيذ عمليات انتحارية على المواطنين والقطعات الأمنية، حيث تم رفع المواد بدون حادث يذكر