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الخميس 4 شباط 2021 ساعة 11:52

وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك إلى فلسطين

وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك إلى فلسطين
وأشارت الكيلة ،في بيان اليوم الخميس، إلى أن لقاحات سبوتينك الروسي التي ستصل اليوم سيتم تجهيزها وأجراء الترتيبات اللوجستية لإعطائها حسب الاولوية في اقرب وقت.

وبينت أن الحكومة قامت بشراء مليوني جرعة وتكفي لمليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة للشعب والجاليات الفلسطينية.

وأشارت الكيلة إلى أن جزءاً من اللقاحات التي تم شراؤها، ستصل فلسطين، ما بين 14-20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتم في نحو 45 مركزاً.

وأوضحت أن حملة التطعيم بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات وتشمل مستشفيات القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.

واعلن الكيان الصهيوني وصول عشرة آلاف جرعة من اللقاح الروسي الذي تبرعت به روسيا للسلطة الفلسطينية ،صباح اليوم الخميس، الى مطار بن غوريون.

وسيتم نقل الشحنة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية.
رقم : 914282
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