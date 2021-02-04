الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 شباط 2021 ساعة 12:22

روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني

روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس روحاني صباح اليوم الخميس خلال مراسيم تدشين مشاريع تنموية في محافظة زنجان (شمال غربي البلاد).

واضاف الرئيس روحاني ان الاعلان عن هذا النبأ السار جاء في الوقت الذي حاول الاعداء ان يفرضوا ظروفا حالكة داخل البلاد ويضيقوا الخناق علينا.

وتابع رئيس الجمهورية ان هذا الانجاز سيضاف الى الانتصارات القانونية العديدة التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المحكمة الدولية ضد الولايات المتحدة الامريكية.

ونوه بأن هذا الاقتدار والشموخ السياسي والقانوني في ايران، تحقق على حساب قوة عالمية لديها مئات الالاف من الخبراء والمختصين لكنهم عجزوا امام مجموعة قليلة من دبلوماسيينا.

واوضح روحاني ان قرار محكمة العدل الدولية الاخير، اكد حكمها السابق الذي كان قد الزم امريكا برفع الحظر فورا عن جميع السلع الانسانية، لكن الاخيرة امتنعت عن الامتثال الى هذا القرار كما ادعت بعدم اختصاص العدل الدولية النظر في هذا الملف.

واضاف، ان هذا القرار صدر بعد مشوار طويل من الجهود التي بذلها الخبراء الايرانيون ورغم محاولات واشنطن للطعن باختصاص محكمة العدل الدولية النظر في ملف الدعوى الذي رفعتها ايران ضد امريكا.

واعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، امس الاربعاء، اختصاصها النظر في ملف الشكوى الذي رفعتها ايران ضد الولايات المتحدة الامريكية لنقض الاخيرة معاهدة المودة الموقعة عام 1955 بين طهران و واشنطن.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار الرئيس روحاني الى تدشين 5 مشاريع تنموية في محافظة زنجان، اليوم الخميس؛ مؤكدا ان هذه الانجازات تؤكد بان الشعب الايراني استطاع ان يحافظ على اقتداره وحيويته وان ظروف الحظر القاسية لم تمنعه من مواصلة السير نحو التقدم والازهار.

واقيمت ،صباح اليوم الخميس، مراسم تدشين 5 مشاريع تنموية عبر جهاز الفيديو في محافظة زنجان ( شمال غربی البلاد) برعاية الرئيس روحاني.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" من موقع الحدث، ان المشاريع التنموية الخمسة التي دُشنت اليوم في محافظة زنجان، تبلغ قيمتها الاستثمارية 70 الف مليار ريال ايراني (الدولار الواحد يساوي 42500 ريال حسب تسعيرة الصرف الرسمي في البلاد).

وجاء في التقرير ايضا، ان هذه المشاريع ستوفر ما يبلغ الفا و768 فرصة عمل مباشرة في المحافظة.
رقم : 914289
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
قائد الثورة: لا یمکن للأعداء ارتکاب أی حماقة ضد إیران
3 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من منشدي مناقب أهل البيت (ع)
3 شباط 2021
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
أنباء عن دوي إنفجار قوي بمدينة الإحساء السعودية
3 شباط 2021
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
ظريف لنظير العراقي: إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة خير رد على اغتيال سليماني والمهندس
3 شباط 2021
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
تطور جديد في جريمة اغتيال القائدين المهندس وسليماني
3 شباط 2021
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
روحاني: لا تغيير في بنود وأعضاء الاتفاق النووي
3 شباط 2021
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية: الثورة الإسلامية لها أثر بالغ على العالم برمته
المراسلة معصومة فروزان
2 شباط 2021
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة
2 شباط 2021
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة
2 شباط 2021
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
الانتخاباتُ الفلسطينيةُ بين الشكِ واليقينِ "صوتُك أمانةٌ وضميرُك حَكَمٌ"
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
2 شباط 2021
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
الكويت جاهزة للوساطة بين الرياض وطهران
2 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة