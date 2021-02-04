سوريا.. تكريم عدد من كوادر شركة إسمنت حماة

وذكرت وزارة الصناعة ان المهندسين والكوادر الفنية الذين تم تكريمهم من قبل الرئيس الاسد قدموا جهودا نوعية في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ما أسهم بخفض التكاليف وتوفير ملايين الليرات.



واعلن وزير الصناعة زياد صباغ ،خلال التكريم،: “مجموعة من المهندسين والفنيين والعمال المتميزين في الشركة تمكنوا بفكرهم الإبداعي ومساعيهم وجهودهم الاستثنائية من إنجاز أعمال تقنية وصيانات لمختلف الآلات والتجهيزات في معامل الشركة”.



وتابع الوزبر السوري: "الأمر الذي وفر مئات ملايين الليرات بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي ولا سيما في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سوريا”.



وبين صباغ أن ما تم إنجازه دليل على تميز كفاءاتنا وخبراتنا الوطنية وحرصهم على اجتراح الحلول وتخفيف آثار الحرب الإرهابية على سوريا”، مشيراً إلى “أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الصناعي في عملية إعادة إعمار سوريا كونه قاطرة النمو والمولد للدخل”.



بدوره، قال المهندس باسل فطوم رئيس قسم الأجهزة والتحكم في الشركة إن “التكريم شرف له ولزملائه وحافز لمتابعة الأعمال والإنجازات وابتكار الحلول للمشاكل الفنية التي تواجه العمل”.



يذكر أن مبيعات شركة اسمنت حماة بلغت، خلال العام 2020، نحو 40 مليار ليرة، وكان المعمل قد عاد إلى العمل والإنتاج، نهاية تشرين الثاني الفائت، بعد إنهاء أعمال الصيانة الشاملة لآلات ومعدات المعمل استمرت قرابة الشهر.