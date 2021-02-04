وزير الدفاع الإيراني يجري مباحثات مع نظيره الهندي

واعتبر العميد حاتمي في هذا اللقاء، ان تاريخ النضال ضد الجور ومقارعة الاستعمار لكل من الشعبين الايراني والهندي، ضمن القواسم المشتركة التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين؛ داعيا الى توظيف هذه الطاقات الوفيرة لتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومنها العسكرية والامنية وبما يشمل الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.



ونوه وزير الدفاع الايراني في السياق ذاته، بالفرص المتاحة في ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) لتطوير التعاون الاقليمي بين طهران ونيودلهي.



الى ذلك، اعرب وزير الدفاع الهندي عن تقديره لزيارة الوفد العسكري الايراني رفيع المستوى لبلاده؛ مؤكدا الحفاظ على الاواصر التاريخية المتنامية، بما في ذلك التعاون الدفاعي بين البلدين.



و وصل العميد حاتمي الى الهند امس الاول الثلاثاء، وحضر، الى جانب مباحثاته مع عدد من كبار مسؤولي الشؤون الدفاعية في هذا البلد، مراسم افتتاح معرض الطيران والاستعراض الجوي الذي اقيم بمدينة بنغلور الهندية.



علما ان زيارة وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني الحالية للهند، تعد الاولى منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية اليوم، وذلك بعد زيارة قام بها نظيره الهندي للجمهورية الاسلامية قبل نحو 5 اشهر.